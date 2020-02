Dojná krava štátu

26.02.2020, 09:30

Poisťovne si pamätajú aj lepšie časy. Do kúta ich v posledných rokoch tlačí prísnejšia európska legislatíva i daňové povinnosti zo strany štátu. Vláda si z finančného sektora spravila dojnú kravu, pomocou ktorej financuje svoje populistické opatrenia. Pre poisťovne preto nie je vždy jednoduché udržať sa na trhu.

Najlepší príklad za všetky je osempercentná daň z neživotného poistenia, ktorú musia platiť od začiatku minulého roka z každej neživotnej poistky. Poisťovne už predtým platili odvod s rovnakou sadzbou, ale len na novouzatvorené poistné zmluvy. Štát tak zasiahol daňou aj do poistiek, ktoré vznikli dávno predtým, ako sa nová poistná daň zaviedla.

Väčšina poisťovní ju automaticky premietla do cien poistiek pomocou klauzuly v zmluve, ktorá im umožňuje zvyšovať ceny pri zmene zákonov. Keby ceny nezvyšovali, stálo by ich to takmer tretinu ročného zisku. Pri zavádzaní dane počítal so zvyšovaním aj rezort financií. Keď to poisťovne nakoniec urobili, Národná banka Slovenska im to zatrhla. Teraz im okrem zníženia zisku hrozia aj pokuty.

Poistné domy musia platiť aj takzvaný osobitný odvod z regulovaných odvetví. Svojho času mal slúžiť hlavne na doplnenie štátnej kasy v ťažších časoch. Napriek tomu, že svoj účel stratil, politici zrušili jeho časové obmedzenie a navyše ho zdvojnásobili.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť