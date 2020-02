Kompas pre voliča

Týždeník TREND vypracoval pred blížiacimi sa voľbami anketu s dvadsiatimi sociálno-ekonomickými otázkami, ktoré považuje za dôležité a zaujímavé. Oslovil ňou dvanásť strán, ktoré sa v posledných zverejnených prieskumoch pohybovali nad trojpercentnou hranicou. Strana Smer-SD do uzávierky tohto čísla odpovede neposlala. Nasledujúca tabuľka má ambíciu pomôcť voličom pri rozhodovaní, ktorej strane v sobotu zveriť svoj hlas. Prináša prehľadné porovnanie, ako sa k vybraným otázkam stavajú ich favoriti a ostatní relevantní súperi.

26.02.2020, 09:30 | Zoltán Rácz | © 2020 News and Media Holding

Otázka, v ktorej politické strany a hnutia dosiahli takmer jednoznačnú zhodu, až na jednu výnimku, sa týkala sprísnenia hmotnej zodpovednosti politikov a verejných funkcionárov. Domnievajú sa, že verejní činitelia by sa mali zodpovedať za spôsobené škody. Väčšina strán sa vyslovila proti zvyšovaniu daní, zároveň by však podporili zdaňovanie digitálnych gigantov.

Osobitný bankový odvod vníma ako problémový väčšina strán, ktoré poslali odpovede. Jednoznačne sa však za jeho zrušenie postavili len tri z nich. Ostatné strany by jeho prípadné zrušenie podmienili odbornou analýzou, ktorá by posúdila vplyv tohto opatrenia na finančnú stabilitu bánk a na príjmy štátneho rozpočtu.

V súvislosti s bojom proti daňovým podvodom by takmer všetky oslovené strany zaviedli plošný reverse charge, teda prenesenie daňovej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty (DPH) z predávajúceho na kupujúceho. Ak by nezavádzali celoplošnú fakturáciu bez DPH, tak by aspoň rozšírili súčasný rozsah prenesenia tejto daňovej povinnosti.

