Koronavírus nakazil aj výrobné pásy. Ekonomika zakopla priskoro

Na začiatku to bola prirodzená panika. Ak sa v Európe vrátil niektorý zamestnanec z Číny, vtipom od kolegov, keď zakašľal v kancelárii, predchádzala zvyčajne dvojtýždňová karanténa.

26.02.2020, 09:30 | Peter Habara | © 2020 News and Media Holding

Ak niekto javil symptómy koronavírusu, ktoré sú v mnohom podobné bežnej chrípke, ušiel sa mu aj nadpis v miestnych alebo národných médiách. Vyšetrenie v nemocnici často potvrdilo, že skutočne ide o vírus alebo baktériu. Zvyčajne však nešlo o nič, čo by nevyriešili lieky alebo dostatok kvalitného odpočinku.

Experti odhadli, že inkubačná lehota koronavírusu, ktorý už pozná pod názvom Covid 2019 azda celý svet, je približne od 2 do 14 dní. Svoje brány čiastočne zatvárali mnohé firmy. Aj maďarský Volkswagen na niekoľko dní prerušil prevádzku po tom, čo sa zo služobnej cesty v krajine draka vrátilo niekoľko jeho zamestnancov.

V Európe však firmy neprijímali výraznejšie opatrenia. Boli opatrné a vyplatilo sa im to. Možno to zmení nové ohnisko vírusu na severe Talianska. V Ázii je to však úplne iný príbeh.

