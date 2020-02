Luxusné čakárne pre vyvolených

Letecké spoločnosti od nepamäti hľadali spôsob, ako svojim klientom cestovanie spríjemniť. Počas zlatej éry letectva, keď boli letenky cenovo dostupné len pre vyvolených, sa na palube lietadiel podávali prvotriedne jedlá a šampanské.

Tieto časy už do značnej miery pominuli, hoci aj teraz sa nájdu spoločnosti, ktoré ponúkajú na palube svojich lietadiel neobvyklý luxus.

Cesta sa však začína už na letisku. Aj preto uzreli svetlo sveta salóny, v ktorých sa dá pred cestou posilniť, a to bez ohľadu na to, či ide o transoceánsky let alebo len krátky v rámci Európy či Spojených štátov.

Za veľa peňazí veľa muziky

Pionierom v poskytovaní biznisových služieb už na zemi sa stala spoločnosť American Airlines. Pre členov klubu Admirals Club ponúkala od roku 1939 nadštandardné zážitky už na zemi, konkrétne na letisku La Guardia v New Yorku. Odvtedy biznisové salóniky prešli vývojom a zmenili sa na nepoznanie. Zároveň sa stali štandardom takmer na každom letisku.

