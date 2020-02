Naplní potreby každej rodiny

Tradičný japonský offroad sa zmenil na high-tech pevnosť

26.02.2020, 09:31 | Filip Kadlečík

Za volantom Subaru Forester novej generácie sa budete cítiť, akoby ste do pohybu uviedli nedobytnú pevnosť. Rodinné SUV vyhralo ocenenie Best in class v renomovaných nárazových testoch v Európe i v USA. Dôležité je, že tento fakt nemá platnosť iba na papieri, ale aj v realite. Okamžite po naštartovaní vás začne sledovať špeciálny senzor, ktorý neustále vyhodnocuje správanie vodiča.

Dôraz na koncentráciu

Len čo by ste za jazdy spustili pohľad napríklad k mobilnému telefónu, prípadne sa zadívali mimo vozovky, Forester vás okamžite upozorní, že sa treba venovať riadeniu. To isté by malo platiť aj pre prípad mikrospánku – keď zavriete oči a začne vám padať hlava, ozve sa výstraha, ktorá vám nedovolí zaspať. V praxi systém fungoval veľmi dobre, najmä v prvej a druhej zo spomínaných situácií.

Keď sme však na uzavretej ceste testovali reakcie asistenta na zatvorenie očí, váhal a vo viacerých prípadoch vôbec nereagoval. Zdá sa, že monitorovanie vodiča ešte potrebuje doladiť, jeho prítomnosť však hodnotíme kladne. Človek si vďaka nemu viackrát uvedomí, že sa úplne zbytočne nesústredí na jazdu, čo môže vyústiť až do nebezpečnej situácie či kolízie.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť