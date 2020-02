Nemocnice sa rozpadajú. Fyzicky aj finančne

Znepokojenie ľudí zo stavu slovenských nemocníc nestojí iba na zlom pocite. Sekcia ministerstva životného prostredia v hodnotiacej správe uvádza niekoľko smutných faktov. Napríklad že priemerný vek nemocničných budov na Slovensku je viac ako tridsať rokov. Navyše sú v nevyhovujúcom technickom stave, budované nekoncepčne a často roztrúsené po území miest. „Typická slovenská nemocnica sídli zhruba v tridsiatich budovách, ktoré sú staré, technicky zastarané a zle navrhnuté,“ píše sa v štúdii.

26.02.2020, 09:30 | Ronald Ižip | © 2020 News and Media Holding

Stav budov slovenských nemocníc indikuje, že budú potrebovať masívne investície. Bez týchto zdrojov zrejme nie sú schopné zvýšiť efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Bez masívnych investícií nemôže výraznejšie vzrásť kvalita nemocničnej starostlivosti. Aj to je dôvod, prečo sa mnoho politických strán v predvolebných programoch pozerá po možnostiach, ako postaviť na Slovensku nové nemocnice.

Kým postaviť jednu novú nemocnicu vynaložením desiatok miliónov eur do jej výstavby ročne by sa v nasledujúcich štátnych rozpočtoch zrealizovať dalo, na Slovensku neexistuje žiadny systém, ako vytvoriť kvalitnú a modernú nemocničnú sieť. Nie sú to len peniaze, ale najmä chýbajúci systém, ako dať veci do poriadku.

Investičný dlh je obrovský

Podľa nedávno zverejnenej štúdie Americkej obchodnej komory a INESS dáva Slovensko na kapitálové investície do zdravotníctva 48 eur na obyvateľa ročne. Tieto výdavky pritom nemajú financovať iba výstavbu či rekonštrukciu, ale aj iný dlhodobý majetok, ako sú zariadenia určené na vyšetrovanie a operácie.

