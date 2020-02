Pomalá móda je návrat ku koreňom

Slow fashion sa udomácňuje aj na Slovensku, spotrebitelia si uvedomujú, že musí aj niečo stáť

26.02.2020

Keby pojem slow fashion započula Carrie Bradshaw zo seriálu Sex v meste, zrejme by dostala infarkt. Hlavná hrdinka jedného z najslávnejších amerických seriálov deväťdesiatych rokov totiž nadovšetko milovala nakupovanie. Mala toľko párov topánok, že by si za ne mohla kúpiť vlastný byt, no radšej žila v podnájme s dlhmi na kreditkách. V každom diele sa objavila v nových módnych výstrelkoch. A muž jej života si ju nakoniec získal tak, že šatník v novom byte zväčšil na rozmery priemernej bratislavskej garsónky.

Hnutie slow fashion, teda pomalej módy, sa niekedy definuje ako prístup odporujúci fast fashion, teda princípu módnych reťazcov, ktoré každý rok obmenia sortiment niekoľkokrát a produkujú ho v masovom množstve. Bolo by to však prílišné zjednodušenie. Zástancovia pomalej módy hovoria, že ide o životný prístup ku konzumu. Núti na menej časté, no premyslené nákupy. Kvalita má pritom vždy prednosť pred kvantitou, recyklovateľné alebo recyklované pred jednorazovým, nadčasové pred módnym, vyrobené eticky pred tým, ktoré využíva lacnú pracovnú silu.

Stopka mašinérii

Z módy sa stala v 21. storočí masová záležitosť. Mení sa tak rýchlo, že značky nestíhajú počas jednej sezóny vypredať šaty na stojanoch. V roku 2018 vyplávalo na povrch, že viacerí nepredané oblečenie v miliardových hodnotách spálili. Len Burberry spálil za rok 2017 oblečenie v hodnote 36,5 milióna dolárov. Medzi previnilcov patril aj reťazec H&M, ktorý prostredníctvom kolekcie Conscious chcel ukázať svoju lásku k udržateľnosti. To je však v protiklade so zistením, že firma v roku 2016 spálila 19 ton nepredaného oblečenia v elektrárni vo švédskom meste Vasteras a ďalších desať ton oblečenia v Dánsku. H&M argumentovalo, že oblečenie poškodila pleseň a chemikálie. Aj by to možno prešlo, nebyť toho, že novinári odhalili ďalšie prípady pálenia oblečenia u Švédov, no aj iných značiek ako Nike a Urban Outfitters.

