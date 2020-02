Slováci zo Slovenska a Slováci na Slovensku

26.02.2020, 09:30 | Luboš Palata

Holešovický Vnitroblok je jedno z tých nových skvelých miest, ktoré majú atmosféru Berlína, Viedne, Londýna, jednoducho Západu. Do Prahy – ako kedysi povedal Andrej Kiska, tretieho najväčšieho slovenského mesta, osobne si myslím, že už skôr druhého – prišla za pražskými slovenskými voličmi veľmi silná zostava.

Juraj Šeliga, Jaroslav Naď, Zora Jaurová, za SaS zaskakoval Roman Foltýn. Usporadúval to Institut pro politiku a společnost, ktorý platí ďalší Slovák, v súčasnosti český premiér Andrej Babiš. „Smer sme pozývali, ale nikoho sem neposlali,“ vysvetľuje Kristína Majerčíková, mimochodom tiež zo Slovenska.

Bolo nabité, v publiku boli hlavne mladí pražskí Slováci. Premiér Peter Pellegrini im rovnako ako ďalším občanom svojej krajiny, ktorí na Slovensku momentálne nežijú, odkázal, že o svojej krajine už nič nevedia. A vyzval domácich voličov, aby „zahraničným Slovákom“ nedovolili zásadnejším spôsobom prehovoriť do výsledku sobotňajších volieb. Neskôr to síce nepatrne zmiernil, ale obava Smeru z hlasov Slovákov spoza hranice je jasná.

Ide, samozrejme, o to, ako to počítate. Kto všetko ešte má občianstvo, kto si vybavil dokumenty potrebné na účasť vo voľbách, kto nakoniec bude merať cestu na Slovensko alebo pošle list s hlasovacím lístkom. V hrubom odhade možno tvrdiť, že mimo Slovenska dnes žije niečo medzi desiatimi a dvadsiatimi percentami ľudí, ktorí majú rodisko na Slovensku. Mimochodom, je to viac, než je na Slovensku slovenských Maďarov, ktorí boli v posledných tridsiatich rokoch zásadnou zložkou slovenskej politiky. Bez nich by nevládol Mikuláš Dzurinda a nevznikla by ani tretia vláda Roberta Fica.

