Trafili výsledky minulých volieb. Smer to má nahnuté aj u starších

Obec Banka pred štyrmi rokmi volila podobne ako celé Slovensko. Dnes sú jej obyvatelia rozdelení ako v učebnici sociológie. Starší budú voliť Smer, mladší opozíciu

26.02.2020, 10:31 | Peter Kapitán | © 2020 News and Media Holding

„No dobre, voľby, voľby, ale pomyslí niekto na to, že sú aj ľudia, ktorí s nimi majú starosti?“ rozhorčí sa v pohostinstve u Papagája Michal Klampár. Pohár s pivom, ktorý má pred sebou, starostlivo otáča okolo vlastnej osi. Pracuje ako školník na základnej škole v obci Banka a sťažuje sa, že kvôli voľbám musel zrušiť lyžovačku v Západných Tatrách.

V piatok večer musí začať chystať volebnú miestnosť a v nedeľu zasa všetko upratať, aby sa mohlo v pondelok vyučovať. Nedostane ani odmenu, komisia sa s ním nepodelí ani o chlebíčky. Aj by si dal, ale pýtať sa ich nebude, to je pod úroveň.

Pri vyvýšenom stole sedí spolu so školníkom ešte päť chlapov. Púšťajú sa do diskusie, kde by bola volebná miestnosť najvhodnejšia. Zhodnú sa, že v jedálni, lebo je tam skoro bezbariérový prístup. M. Klampár sa chváli, že on je vždy prvý volič v Banke. Komu odovzdá svoj hlas tento rok, povedať nechce.

Ani ostatným chlapom sa do politickej diskusie púšťať nechce. Pôsobia dojmom, že jeden pred druhým sa predvádzajú. Vyhráva ten, komu sú celé parlamentné voľby ukradnuté najviac. „Aj tak všetci klamú,“ zaznie zborovo a zraky štamgastov sa uprú na veľkú obrazovku, na ktorej ide priamy prenos zápasu v snookeri.

Iba krčmár prezrádza, že sa často diskutuje aj o politike. Vraj sa niekedy hostia medzi sebou aj pohádajú. „Vyskakujú hlavne mladí, keď my starší povieme, že ideme voliť Smer,“ uškrnie sa krčmár a jeho slová prehlušuje naklepávanie rezňov.

A ja nie som milionár…

Obec Banka sa nachádza pár metrov od Piešťan, na opačnej strane Váhu. Mnoho ľudí, najmä bez vysokoškolského vzdelania, malo počas celého života prácu v kúpeľoch. Či už ako opatrovatelia, masérky, alebo inštalatéri, blízkosť jedného z najvýznamnejších kúpeľných miest na Slovensku cítiť.

Preto domáci prácu medzi primárne problémy neradia. Kým starším ročníkom chýba najmä akási slušnosť a kultúra v politike, mladí túžia po zmene. Situácia v obci pripomína sociologické poučky o tom, ako mladí volia liberálne a pravicové strany a starí ľavicové myšlienky a istoty.

Vo voľbách pred štyrmi rokmi patrila Banka medzi obce, v ktorých výsledky parlamentných volieb pomerne verne kopírovali výsledky na celom Slovensku. Najväčšia odchýlka, takmer päť percent, bola v obci v prospech extrémistickej ĽSNS.

Napriek tomu, že za posledné štyri roky sa kotlebovci pevne usadili v politickom priestore na Slovensku, s ich otvorenou podporou sa človek stretne málokedy. Ani v Banke nikto z miestnych otvorene nepovedal, že pôjde voliť Kotlebu. Nepopierateľné sympatie k ĽSNS naznačovala iba zelená kruhová nálepka s dvojkrížom umiestnená na plagáte na tvári Andreja Kisku.

„Koho iného mám voliť, keď nie Smer?“ spustí pred „vylepšeným“ plagátom Marián Nedelka po opatrnej zmienke na tému politika. „Jeden je šašo, druhý ten z Oravy, feťák a milionár Kiska? Odkiaľ má toľko peňazí? Veď ja som celý život slušne zarábal, ale milionár nie som,“ opisuje svoj postoj k opozičným lídrom.

