Startup Buyora: Výhodný spotrebák prinesieme aj k zubárovi

Buyora je startup, ktorý vznikol hľadaním odpovede na otázku, ako vyčistiť trh od nevýhodných spotrebných úverov. Vymyslel nástroj, ktorý zákazníkovi ukáže najlepšiu ponuku. Platforma obsahuje digitálnu aukciu, ktorá má zdemokratizovať pôžičky a tak ich urobiť lákavejšími. Tie potom bude možné využiť okrem nákupu tovaru aj na opravu zubov či operáciu očí. Nakopnúť startup pomohol aj akceleračný program Uplift.

Predstavte si situáciu, že idete do obchodu kúpiť si tovar. Keďže v tom momente nemáte dostatok peňazí na účte, rozmýšľate o spotrebnom úvere. Na rad prichádza finančná inštitúcia, ktorá vám ho pomôže zafinancovať. Lenže ako si môžete byť istí, že ste dostali tú najlepšiu ponuku?

Ak by mal zákazník na výber z viacerých ponúk na financovanie, vedel by si vybrať najvýhodnejšiu a v konečnom dôsledku by zaplatil menej. Presne to je cieľom slovenského fintechového startupu Buyora, ktorý prišiel s myšlienkou digitálnej aukcie spotrebiteľských úverov.

„Nápad digitálnej aukcie sa zrodil, keď som pri práci v zahraničí spätne analyzoval, ako to funguje na Slovensku,“ približuje pre TREND začiatky podnikania zakladateľ startupu Buyora Juraj Králik. Podľa neho majú spotrebiteľské pôžičky na Slovensku negatívnu konotáciu, hoci ich má každý piaty Slovák. „Potom prišla myšlienka, ako zdemokratizovať pôžičky a ako ich urobiť lákavejšími. Chceli sme docieliť to, aby zákazníci medzi nimi mali na výber,“ vysvetľuje motiváciu založiť startup J. Králik.

Samotná myšlienka startupu síce vznikla v Španielsku, ale jej realizácia prebieha na Slovensku. Zakladateľ startupu Buyora vnímal strednú a východnú Európu ako ideálny trh na vytvorenie úverovej platformy, lebo nič podobné tu nebolo. „Slovensko mi vyšlo ako dobrý štartovací trh, kde poznám veľa kvalitných ľudí a vývojárov,“ dodáva J. Králik, ktorý si zo Španielska priniesol skúsenosti z oblasti fintechu.

Digitálny sprostredkovateľ

Startup bude fungovať ako entita v strede, ktorá bude prepájať zákazníkov a predajcov s finančnými inštitúciami. Hlavnou výhodou pre zákazníka bude to, že

