Ďalší program pre školstvo. Experti na ňom pracovali tri roky

Už tu bolo Učiace sa Slovensko, Milénium či Čaplovičova správa o stave školstva.

04.03.2020, 10:13 | Tomáš Nejedlý | © 2020 News and Media Holding

Reformné programy, ktoré mali vyviesť slovenské školstvo z hlbokého marazmu a určiť víziu ďalšieho rozvoja krajiny v oblasti vzdelávania. Každý z nich napokon skončil v šuplíku, odsúdený na zabudnutie. Aktuálne je tu ďalší, tentoraz z prostredia neziskovej sféry. Iniciatíva To dá rozum navrhuje štyristo odporúčaní pre skvalitnenie školstva.

Znie to odvšadiaľ – školstvo je na tom zle. Pedagogický zbor starne, mladí ľudia sa pre nízke platy učiteľskému povolaniu vyhýbajú a nedostatok odborníkov má za dôsledok napríklad to, že informatika sa takmer v každej druhej škole učí neodborne. Svet sa mení závratným tempom, no pedagogické fakulty slepo idú svojou cestou a pripravujú nových učiteľov podľa poučiek spred pol storočia. Správa za správou, prieskum za prieskumom ukazujú, že Slovensko vo vzdelávaní čoraz viac zaostáva za vyspelými krajinami. Dokonca už aj za susedmi postsocialistického bloku. „Ten stav je ešte horší, než si možno myslíme,“ vyhlásil na konferencii k odporúčaniam pre školstvo bývalý minister financií Ivan Mikloš. Odkázal pritom na nedávnu štúdiu OECD, ktorá hodnotila zručnosti študentov a zamestnancov a ich využitie na trhu práce v krajinách OECD. Slovensko v medzinárodnom porovnaní skončilo v najhoršej skupine krajín v deviatich z osemnástich hodnotených kritérií. Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko či Estónsko skórovali takmer v každej oblasti výrazne lepšie.

Návrhy založené na dátach

Odporúčania pre skvalitnenie školstva by mali byť receptom na toto zaostávanie. Iniciatívu To dá rozum spustil koncom roku 2016 think tank Mesa10 Ivana Mikloša. Jej ambíciou bolo pokračovať v reformnom úsilí aj v tejto vládami zabudnutej oblasti štátnej a verejnej správy.

