Efektivita, priestor a komfort 

Kráľom rodiny SUV v Hyun­dai je typ Santa Fe, ktorý má za cieľ ponúknuť dostatočný komfort a priestor aj motoristom s nadštandardnými nárokmi.

04.03.2020, 10:13 | Filip Kadlečík

Všetko spolu hrá

Testované vozidlo nereprezentuje to najlepšie a najvydzobenejšie, čo Hyundai dokáže ponúknuť. Ide o racionálny kompromis medzi cenou, úžitkom a eleganciou. Prekvapilo nás, ako dobre dokáže Santa Fe tieto tri dôležité parametre skĺbiť. Navonok pôsobí moderne, elegantne a mohutne. Zároveň dizajnéri použili štýl, ktorý ani náhodou nie je vulgárny či agresívny. Vďaka tomu by výsledný vzhľad a aura tohto vozidla mohli slúžiť ako predlohy zlatého stredu v automobilovom dizajne. Členitej prednej časti kraľuje uzučký LED pásik s integrovaným denným svietením, hlavné (takisto diódové) reflektory sa nachádzajú o poschodie nižšie. Ich svetelný výkon je dostatočný. Profil vozidla zdobí niekoľko výrazných prelisov, ktoré mu dávajú charizmu. Je sa na čo pozerať, o zadnej časti ani nehovoriac. Koncové svetlá majú krásnu 3D grafiku, len škoda, že sú rozdelené do viacerých segmentov. Hyundai i Kia by sa už mohli zbaviť zvyku umiestňovať smerovky až k nárazníku.

Interiér je vkusný, elegantný a veľmi príjemný, zaujme nielen praktickou stránkou, ale aj viacerými prepracovanými detailmi.Zdroj: Filip Kadlečík

Elegancia exteriéru sa preniesla aj do kabíny. Tam už však trochu absentuje moderna. Iste, Santa Fe môže byť zvnútra technologická pevnosť s virtuálnou prístrojovou doskou a veľkým centrálnym displejom infotainmentu, nie však za 34 490 eur. Ak patríte k zarytým fanúšikom najmodernejších technológií, kabína vás môže mierne sklamať. Na druhej strane, pokiaľ vám hi-tech neleží na srdci, za spomínanú sumu dostanete auto s veľmi solídnym interiérom.

