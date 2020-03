Neodolateľné pokušenie

04.03.2020, 10:13

Osobnostný obrat, aký v priebehu niekoľkých dní prekonal Igor Matovič, by mohli študovať generácie psychoanalytikov. Za pár hodín sa z exotického šaša, pre ktorého bola jedinou hybnou silou šošovka objektívu, stal zdržanlivý a uvedomelý štátnik.

Človek, ktorý má historickú pamäť siahajúcu ďalej ako po minulý víkend, musel spadnúť zo stoličky, keď si prečítal výzvu I. Matoviča na zdržanlivosť pri špekuláciách o rozdelení postov v budúcej vláde a o ich personálnom obsadení. Tento uvedomelý štátnik je ten istý človek, ktorý posiela kolegov na detektor lži, strká sa s oponentmi na ich tlačovke a ktorého postoje a nápady sa menia častejšie než aprílové počasie? Odpoveď je jednoduchá: áno.

Napriek tomu, že počas volebnej noci pôsobil navonok uvoľnene, určite mu riadne zvieralo vnútornosti, keď si uvedomil, že v tomto okamihu sa končí všetka zábava. Že hlasy od 720-tisíc ľudí sú omnoho zaväzujúcejšie než internetová anketa. Pod tlakom okolností dokážu ľudia zázraky, z mnohých podceňovaných politikov sa stali veľkí štátnici, no aj naopak. O tom, do ktorej kategórie bude patriť I. Matovič, rozhodne v konečnom dôsledku on sám. Prvotné indície naznačujú, že boj s vlastnou prirodzenosťou bude mať veľmi ťažký. Vidieť to bolo už počas volebnej noci, keď si vypol telefón a nikto sa mu nemohol dovolať. Vraj sa mu omylom zablokoval vo vrecku. Jasné.

Rypol si aj v pondelkovej diskusii Denníka N, keď povedal, že by Andrej Kiska mohol byť ministrom zdravotníctva. Treba uznať, že za starých čias by I. Matovič odporučil exprezidentovi politickú samovraždu o čosi priamejšie, no odkaz bol tak či tak dostatočne čitateľný.

