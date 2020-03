Odvaha oceliarom nechýba. U. S. Steel dáva vláde podmienky

Kým oceliari vlani avizovali, že situácia na trhu sa nijako nezlepšuje, vývoj vo svete im dnes mieša karty ešte viac. Hoci isté náznaky zlepšenia pripúšťajú, je otázne, či prinesú dlhodobú zmenu.

Radovan Žuffa

Otázka je či trh s oceľou v Európe nájde pevnejšiu pôdu pod nohami. Ružovo to nevidí ani Európska asociácia oceliarov (Eurofer), ktorá výraznejšie zlepšenie neočakáva skôr ako od druhej polovice roka. Pripúšťa, že spotreba ocele môže rásť o 1,2 percenta, hoci pôjde skôr o dôsledok mierneho obnovenia zásob než výsledok oživenia dopytu. Oceliari čoraz viac rátajú s pribrzdením čínskej produkcie, ktorú silno ochromila situácia okolo koronavírusu. Jej dôsledky môžu trvať počas celého roku 2020 a, paradoxne, nakopnúť fungovanie oceliarov v Európe.

Pridávať a brzdiť zároveň

V týchto volatilných časoch avizuje najväčší hutnícky podnik na Slovensku U. S. Steel Košice ambíciu investovať v najbližšej dekáde viac ako miliardu dolárov. Najmä do nových technológií a projektov zameraných na ďalšie znižovanie emisií skleníkových plynov. Vlani podnik ohlásil prepustenie 2 500 ľudí do roku 2021 a rozhodol o odklade už dlho avizovanej investície za 130 miliónov dolárov do novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele. Avizovanými investíciami chce získať väčšiu výhodu oproti konkurencii. Podľa analytikov však trochu oneskorene. Mnohé plány budú podľa prezidenta U. S. Steelu Košice Jamesa Bruna závisieť aj od ochoty novej vlády riešiť problematiku oceliarskeho trhu a podpory tunajšej najväčšej oceliarne. Tá síce argumentuje, že už preinvestovala vo fabrike viac ako dve miliardy dolárov, no stále sa jej vyčíta nedostatočná modernizácia a konkurencieschopnosť. Investície do ekologickejšej výroby ocele však budú kľúčovým faktorom, keďže producentov dnes najvýraznejšie obmedzujú náklady na nákup emisných kvót a nariadenia platné v EÚ.

Podpora má pokračovať

Košický podnik dlhodobo apeluje na podporu zo strany štátu. Dokonca budúce investície ňou podmieňuje. Akoby tým chcel americký podnik novej vláde naznačiť, aby pokračovala v doterajšej podpore firmy, prípadne ju zvýšila. Spoločnosť už vlani získala napríklad podporu v podobe kompenzácií cien energií pre energeticky náročné podniky z rezortu hospodárstva za 12,4 milióna eur. Išlo o značnú časť celkovo 40-miliónovej podpory zo strany vlády, ktorá ju navrhla aj v tomto roku.

