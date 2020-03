OĽaNO ide do vlády podobne, ako do nej išiel Smer

Igor Matovič je muž, ktorý zdolal Smer-SD. Užíva si rovnaké ovácie ako Mikuláš Dzurinda v roku 1998, keď porazil mečiarizmus, alebo Robert Fico, keď poslal SDKÚ do zabudnutia. Lenže minulosť pripomína, že v niečom začína I. Matovič svoju éru podobne ako kedysi R. Fico. Porovnávať príbeh OĽaNO a Smeru je riskantné. Kým Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vznikli ako bláznivý nápad trnavského podnikateľa, ktorému nikto neveril, Smer-SD je plodom precitnutia oligarchov, že potrebujú v politike nového koňa, keďže ten starý v drese HZDS už dodýchal. Inak však porovnanie s OĽaNO celkom sedí.

04.03.2020, 10:13 | Eva Mihočková

V roku 1999 napochodovali na scénu mladí usmiati sociálni demokrati, ktorí boli osviežením vtedajšej garnitúry. Pred voľbami v roku 2002 dokonca Smer v kampani vyrukoval s nápadmi, ktoré by sa dnes dali nazvať matovičoviny. Či už to boli holé zadky na bilbordoch, insitné video Majster Poriadok, alebo súťaž o miesto na kandidátke pre študentov. R. Fico vtedy hovoril podobné veci ako dnes I. Matovič a štylizoval sa do úlohy politika, ktorý vyčistí Augiášov chliev. „Už dvanásť rokov sa vo vláde striedajú tí istí ľudia… Výsledkom je všade panujúci neporiadok, nefungujúci právny štát, kriminalita a chudoba“ – slová, pod ktoré by sa dnes iste podpísal aj I. Matovič, vyriekol v roku 2002 R. Fico v predvolebnom spote. Smer sľuboval, že prinesie do politiky ľudí, ktorí nie sú zaťažení minulosťou a ideológiami. Vtedy sa strana ešte definovala ako tretia cesta a bola populárna medzi mladými – podobne ako dnes OĽaNO, ktoré sa odmieta ideovo vymedziť a má na svojej strane štvrtinu mladých voličov do 33 rokov.

Obe strany nastupovali k moci ako nádej na zmenu v čase znechutenia z politickej kultúry. Smer v roku 2006 volal po predčasných voľbách, keď sa menšinový kabinet M. Dzurindu potácal v škandáloch a čelil podozreniam z kupovania hlasov. Aj OĽaNO označovalo predčasné voľby v roku 2018 za jediné poctivé riešenie vládnej krízy. Obe strany rovnako vtedy, ako aj dnes z opozície obviňujú vládu svojej éry z nadbiehania záujmom skupiny Penta a ich súperi v koaličných farbách rovnako vtedy aj dnes strašia katastrofálnymi následkami, ak sa tieto dve partaje dostanú k moci. SDKÚ v roku 2006 kreslila čierne scenáre ekonomického armagedonu, ak Smer po voľbách zruší pravicové reformy. V realite ich vláda R. Fica len upravila (až na Zákonník práce, ktorý zmenila výrazne), ale Slovensko napriek tomu zakrátko zažilo rekordný rast. Dnes Smer straší verejnosť, že OĽaNO so zvyškom opozície zruší sociálne výhody a nastane rozpad štátu. Formovať budúcnosť bude najmä to, že na rozdiel od minulosti odchádzajúca garnitúra má dosť síl, aby sa znovu pozviechala. Preto by I. Matovič mal pamätať, že aj Smer začínal ako partia sympatických mladých politikov a skončil s nálepkou zločineckej organizácie.