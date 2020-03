Slovenský premiér z Trnavy

04.03.2020, 10:13 | Luboš Palata

Bolo po jedenástej večer a pravdepodobný slovenský premiér Igor Matovič predniesol desaťminútové vyhlásenie o tom, ako sa mu podarilo osloviť nevoličov a ako bude chcieť byť dobrým šéfom kabinetu aj pre tých, ktorí volili Mariana Kotlebu a Roberta Fica. Bol prekvapený, keď medzi slovenskými otázkami zaznela moja čeština. Išlo o nezákernú, zrozumiteľne formulovanú otázku, na ktorú I. Matovič mohol a mal mať pripravenú jasnú odpoveď.

Týkala sa toho, či chce Slovensko ako jediná stredoeurópska krajina naďalej zostať v tvrdom jadre Únie, ktoré chce prehlbovať európsku integráciu. Úplnou nahrávkou na smeč bola otázka, či rovnako ako všetci slovenskí premiéri pred ním pôjde na prvú zahraničnú cestu do Česka. I. Matovič zo seba vysúkal vetu, že sa o tom ešte bude treba poradiť, ale potom predsa len dodal, že verí, že jeho vláda zlepší obraz Slovenska v Európe.

„Európski lídri sa už nebudú musieť stretávať s politikmi ako Robert Fico či Peter Pellegrini, ktorí viedli tú skorumpovanú hydru menom Smer-sociálna demokracia,“ vyhlásil. Na otázku, či pôjde do Česka, povedal len „asi sa to patrí“ a pochválil sa, že sa mu už ozval Andrej Babiš a že má jeho číslo.

Deň predtým, v piatok popoludní, som popíjal čaj v kancelárii politológa Grigorija Mesežnikova a narazili sme na to, čo si I. Matovič vlastne myslí o zahraničnej politike. Ani jeden z nás si okrem cesty do Cannes a na Cyprus nedokázal spomenúť na nejakú zahraničnú aktivitu budúceho premiéra hodnú zaznamenania. Vzhľadom na rok jeho narodenia sme tak trochu dúfali, že po anglicky by zrejme mal vedieť. A ja, potom, ako som si dolial už vychladnutý čaj, som začal rozvíjať myšlienku o tom, že by namiesto I. Matoviča mohla chodiť na samity Únie a rokovania NATO prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej, ako to naposledy ukázala aj na Bezpečnostnej konferencii v Mníchove, to celkom ide.

