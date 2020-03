Študenti vedia urobiť konferencie s ministrami aj premiérmi

Túžite po selfíčku alebo rozhovore s ministrom, premiérkou či autorom historických bestsellerov?

04.03.2020

Môžete ich pozvať, aby prišli za vami. Aspoň takýto prístup sa darí slovenským vysokoškolákom študujúcim vo Veľkej Británii, ktorí už štvrtý rok v Londýne organizujú konferenciu s plejádou známych osobností a top politikov. Central European Conference bude tento rok v marci už štvrtýkrát a opäť privíta elitných spíkrov.

nápad s pridanou hodnotou

Nápad usporiadať konferenciu vznikol v roku 2016, išlo o projekt slovenských študentov prestížnej britskej univerzity London School of Economics. Cieľom bolo realizovať konferenciu pre slovenských a českých študentov, ktorí študujú na univerzitách v metropole či v iných končinách Británie a mohli by sa stretnúť aj na takomto podujatí. Spoločných platforiem na stretnutia nikdy nie je dosť, no zámer rýchlo dostal aj vyššiu pridanú hodnotu – ambíciu pozvať medzi študentov zaujímavých hostí z domova, posilniť väzby na domovinu a dať stretnutiu ráz oficiálnej medzinárodnej konferencie.

„Každý rok si stanovíme témy panelov, témy, o ktorých sa budeme rozprávať, a následne vyberáme odborníkov na danú tému, ktorí sú s ňou spätí profesijne, akademicky, politicky alebo biznisovo,“ hovorí pre TREND študentka sociálnej antropológie na University College of London Patrícia Šebíková. Rodená Košičanka patrí k druhej generácii organizátorov, pracuje na marketingu podujatia a tento ročník je jej premiérový.

