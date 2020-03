Talenty z regiónu zapájajú do svetových projektov

Máloktorá slovenská firma sa môže pochváliť portfóliom klientov od Tokia až po San Francisco. Alebo raketovým nárastom zamestnancov a spolu s ním pobočiek, ktoré sa momentálne nachádzajú v piatich krajinách. Zároveň príbehom, ktorý inšpiruje mladých ľudí budovať dôveryhodné a otvorené prostredie vo svojich firmách. Spoločnosť Vacuumlabs hľadá kvalitné talenty v našom regióne, ktoré chcú robiť prvotriedne svetové riešenia, ale nemajú ambície sťahovať sa. Spája špičkových vývojárov z nášho regiónu s najlepšími biznisovými mozgami po celom svete. Teraz si spoluzakladateľ spoločnosti Vacuumlabs Matej Ftáčnik pripisuje na konto ďalší úspech. Ocenenie EY Technologický podnikateľ roka 2019. Mediálnym partnerom tejto súťaže je aj TREND.

04.03.2020, 10:13 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

Ostať doma, robiť pre svet

Spoluzakladateľ Vacuumlabsu Matej Ftáčnik sa rozhodol vybudovať platformu, ktorá spája technický talent pod jednou strechou. Vacuumlabs funguje ako laboratórium nových myšlienok. Namiesto ľudí v plášťoch v ňom nájdete šikovných vývojárov, ktorí pracujú napríklad na novom kóde. Firmám z celého sveta pomáhajú získavať a stavať nové bankové a fintechové riešenia. „Vacuumlabs je firma, v ktorej sa snažíme identifikovať prvotný talent,“ vysvetľuje M. Ftáčnik. „To znamená hľadať v našom regióne talentovaných ľudí, či už sú to programátori, dizajnéri, alebo developeri, umožniť im ostať v domovskej krajine a zároveň robiť na svetových projektoch,“ dodáva syn bývalého ministra a komunálneho politika Milana Ftáčnika.

Jeho prvé stretnutie s kvalitnými vývojármi prišlo ešte pred založením spoločnosti Vacuumlabs. V roku 2011 bol pri zrode prvého coworkingového priestoru a akcelerátora v Bratislave s názvom The Spot. „Tu sa objavovalo veľa podnikateľov so zaujímavými nápadmi, ktorí chceli dobyť svet,“ spomína M. Ftáčnik. „Nezdalo sa mi dostatočne zaujímavé len sedieť v kancelárii a dostávať spätnú väzbu od startupov, či to, čo spravili v akcelerátore, malo alebo nemalo nejaký dosah. To, čo mi chýbalo, bolo ísť a zašpiniť si ruky, budovať nové projekty,“ hovorí pre TREND podnikateľ. Spolu so Samuelom Hapákom a s Tomášom Kulichom sa preto rozhodol vybudovať Vacuumlabs. Po neskoršej akvizícii košickej firmy Hellephant sa k nim pridal Maroš Zeleňák.

Ľudí vo firme motivujú aj možnosťou získať v nej podiel

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť