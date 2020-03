Tradičná pravica a ľavica sa rozpadli. Politikou hýbe identita

04.03.2020, 10:13 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Jano vyrastal v roľníckej rodine v malej obci na východe Slovenska. V rovnakom dome ako generácie jeho predkov. Pokrstil ho miestny kňaz a má v pláne pracovať na rovnakom kúsku zeme ako jeho otec. Ani mu nenapadne, že by si mal položiť otázku, kto je, pretože odpoveď na ňu mu už dali ľudia okolo neho.

Z dediny do mesta

V čase rýchlej industrializácie sa dozvie, že v okolí Bratislavy vzniká množstvo príležitostí. Tak sa zbalí a vydá sa do mesta. Teraz žije v ubytovni, rovnako ako stovky iných mladých mužov zo Slovenska. Hovoria rôznymi nárečiami, niektorí ani nie sú Slováci. V meste stretáva ľudí s inou vierou, ako je tá jeho. Cíti, že do jeho osobného života vstupuje sloboda.

Zároveň pociťuje zmätok. V rodnej obci ho obklopovali priatelia a príbuzní, ktorí ho poznali. Ak ochorel alebo sa urodilo menej, práve oni sa o neho postarali. Takúto istotu v nových priateľoch a známych nemá. Nie je si istý, že sa oňho postará jeho nový zamestnávateľ. Tým je veľká korporácia. Jano sa v meste cíti osamelo a s okolím má máločo spoločné. Cnie sa mu za rodnou dedinou, no nechce sa do nej vrátiť, pretože by tým priznal osobnú prehru. Prvýkrát môže rozhodovať o tom, akým smerom sa bude jeho život uberať, nevie sa však rozhodnúť, ako má život prežiť a kým chce byť. Otázka identity, ktorá by mu v rodnej obci nikdy nenapadla, je preňho zásadná.

Politika hnevu

Tento príbeh je miernou obmenou nemeckého sedliaka Hansa z polovice 19. storočia a pochádza z knihy Identita známeho amerického politológa Francisa Fukuyamu, ktorý sa preslávil tézou o konci dejín. Na tejto krátkej príhode chcel autor ilustrovať, čo stálo v 19. storočí za vznikom nacionalizmu, pocitu vykorenenia alebo za stratou identity. Odkaz jeho príbehu však platí aj v 21. storočí, pretože ukazuje, že identita človeka, teda to, ako sa definujeme vo vzťahu k okoliu, je nesmierne dôležitá.

