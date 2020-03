Živnostníci z cudziny získajú výhody, eseročky štát vynechal

Nepochádzajú z Európskej únie, no chcú na Slovensku žiť, pracovať či podnikať, napríklad formou živnosti či eseročky. Byrokracia však mnohým malým podnikateľom z tretích krajín často zväzuje ruky. Hoci štát v posledných rokoch ich pracovné podmienky, paradoxne, pritvrdzoval, od októbra, po novele Obchodného zákonníka, sa zahraničným živnostníkom nečakane uľaví na úkor podnikateľov vo vlastnej eseročke.

Keby si chcel napríklad niekto v posledných týždňoch založiť eseročku alebo spraviť akýkoľvek zápis do obchodného registra, počkal by si namiesto dvoch pracovných dní, ktoré stanovuje zákon, pár mesiacov. Právnické osoby totiž museli do konca vlaňajška zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Registrové súdy majú čas na vydanie rozhodnutia do konca júna.

Obmedzilo to však iné procesy, napríklad zápisy firiem. „Firma vznikne až zápisom do obchodného registra, nie podpisom zakladateľskej listiny. Podnikatelia bez toho nemôžu de facto podnikať,“ konštatuje Ján Marônek z advokátskej kancelárie Marônek & Partners. Tento stav komplikuje život nielen domácim podnikateľom, ale aj cudzincom z tretích krajín. Práve tých čakajú ďalšie zmeny.

Cudzinci živnostníci sa potešia

Ak chce dnes podnikať cudzinec z krajiny mimo Európskej únie bez trvalého pobytu na Slovensku, po vydaní živnostenského listu sa povinne zapisuje do obchodného registra a jeho zdravotné poistenie vzniká až zápisom doň. „Vyžadujeme od nich aj povolenie na pobyt s účelom podnikania od cudzineckej polície,“ potvrdzuje PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský. Cudzinci ako fyzické osoby si teda musia vybaviť ešte pred zápisom do obchodného registra povolenie na pobyt, musia viesť podvojné účtovníctvo, ale nemôžu si uplatňovať paušálne výdavky.

